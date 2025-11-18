Trustmark Aktie

WKN: 872967 / ISIN: US8984021027

Langfristige Performance 18.11.2025 16:04:26

NASDAQ Composite Index-Titel Trustmark-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Trustmark-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Das wäre der Verdienst eines frühen Trustmark-Einstiegs gewesen.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Trustmark-Papier statt. Diesen Tag beendete die Trustmark-Aktie bei 25,85 USD. Wenn man vor 5 Jahren 10 000 USD in die Trustmark-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 386,922 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 17.11.2025 auf 36,74 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 14 215,52 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 42,16 Prozent gleich.

Trustmark markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 2,31 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

