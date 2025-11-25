NASDAQ Composite Index-Wert Trustmark-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Trustmark von vor 10 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Trustmark-Aktien gewesen.

Am 25.11.2015 wurde das Trustmark-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Trustmark-Aktie an diesem Tag bei 25,37 USD. Wer vor 10 Jahren 100 USD in die Trustmark-Aktie investiert hat, hat nun 3,942 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 24.11.2025 auf 38,43 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 151,48 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 51,48 Prozent.

Der Marktwert von Trustmark betrug jüngst 2,32 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at