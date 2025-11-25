Trustmark Aktie

Trustmark für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 872967 / ISIN: US8984021027

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Profitabler Trustmark-Einstieg? 25.11.2025 16:05:09

NASDAQ Composite Index-Wert Trustmark-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Trustmark von vor 10 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Trustmark-Aktien gewesen.

Am 25.11.2015 wurde das Trustmark-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Trustmark-Aktie an diesem Tag bei 25,37 USD. Wer vor 10 Jahren 100 USD in die Trustmark-Aktie investiert hat, hat nun 3,942 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 24.11.2025 auf 38,43 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 151,48 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 51,48 Prozent.

Der Marktwert von Trustmark betrug jüngst 2,32 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Trustmark Corp.mehr Nachrichten

Analysen zu Trustmark Corp.mehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Trustmark Corp. 39,20 2,00% Trustmark Corp.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

24.11.25 Bridgewaters Depot-Umbau im dritten Quartal: Diese Aktien rückten neben Microsoft, NVIDIA & Co. in den Fokus
23.11.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 47
23.11.25 Gold, Öl & Co. in KW 47: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
22.11.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
22.11.25 KW 47: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Dow schlussendlich deutlich stärker -- ATX und DAX letztlich im Plus -- Asiens Börsen schließen in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt präsentierten sich am Dienstag fester. Die zeigte sich in Grün. In Fernost waren im Dienstagshandel Gewinne zu erkennen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen