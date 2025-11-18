NASDAQ Composite Index-Papier Ultra Clean-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Ultra Clean von vor 3 Jahren bedeutet

Vor Jahren Ultra Clean-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Vor 3 Jahren wurde das Ultra Clean-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Ultra Clean-Aktie bei 33,86 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 2,953 Ultra Clean-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 67,40 USD, da sich der Wert einer Ultra Clean-Aktie am 17.11.2025 auf 22,82 USD belief. Damit wäre die Investition um 32,60 Prozent gesunken.

Zuletzt verbuchte Ultra Clean einen Börsenwert von 1,08 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at