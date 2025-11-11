Ultra Clean Holdings Aktie

Ultra Clean Holdings

WKN: A0B9LA / ISIN: US90385V1070

Frühes Investment 11.11.2025 16:04:00

NASDAQ Composite Index-Wert Ultra Clean-Aktie: So viel Verlust hätte ein Ultra Clean-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren Ultra Clean-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit der Ultra Clean-Aktie statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 36,60 USD wert. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Ultra Clean-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 273,224 Ultra Clean-Aktien. Die gehaltenen Ultra Clean-Anteile wären am 10.11.2025 7 379,78 USD wert, da der Schlussstand 27,01 USD betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 26,20 Prozent eingebüßt.

Ultra Clean wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,19 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

