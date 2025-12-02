NASDAQ Composite Index-Papier Vertex Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Vertex Pharmaceuticals-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Vertex Pharmaceuticals-Investment verdienen können.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der Vertex Pharmaceuticals-Aktie statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 226,70 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Vertex Pharmaceuticals-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 44,111 Vertex Pharmaceuticals-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 425,60 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 18 773,71 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +87,74 Prozent.

Zuletzt verbuchte Vertex Pharmaceuticals einen Börsenwert von 110,05 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at