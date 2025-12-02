Vertex Pharmaceuticals Aktie
WKN: 882807 / ISIN: US92532F1003
|Vertex Pharmaceuticals-Investment im Blick
|
02.12.2025 16:04:23
NASDAQ Composite Index-Papier Vertex Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Vertex Pharmaceuticals-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der Vertex Pharmaceuticals-Aktie statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 226,70 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Vertex Pharmaceuticals-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 44,111 Vertex Pharmaceuticals-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 425,60 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 18 773,71 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +87,74 Prozent.
Zuletzt verbuchte Vertex Pharmaceuticals einen Börsenwert von 110,05 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!