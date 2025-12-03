XRP-Token von Ripple: Mehr als nur eine weitere Kryptowährung -w-

Index im Fokus 03.12.2025 22:35:06

Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 beendet die Sitzung im Plus

Der NASDAQ 100 zeigte sich am Mittwoch kaum verändert.

Schlussendlich tendierte der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0,20 Prozent stärker bei 25 606,54 Punkten. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,439 Prozent auf 25 443,70 Punkte an der Kurstafel, nach 25 555,86 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des NASDAQ 100 betrug 25 639,99 Punkte, das Tagestief hingegen 25 388,44 Zähler.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der NASDAQ 100 bislang Gewinne von 1,48 Prozent. Der NASDAQ 100 lag vor einem Monat, am 03.11.2025, bei 25 972,94 Punkten. Vor drei Monaten, am 03.09.2025, wurde der NASDAQ 100 mit 23 414,84 Punkten gehandelt. Der NASDAQ 100 wurde vor einem Jahr, am 03.12.2024, mit 21 229,32 Punkten bewertet.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 22,08 Prozent. Der NASDAQ 100 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 26 182,10 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 542,20 Zählern verzeichnet.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Microchip Technology (+ 12,17 Prozent auf 63,61 USD), ON Semiconductor (+ 11,01 Prozent auf 57,15 USD), Marvell Technology (+ 7,87 Prozent auf 100,20 USD), Vertex Pharmaceuticals (+ 6,92 Prozent auf 463,13 USD) und Old Dominion Freight Line (+ 6,71 Prozent auf 150,95 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind hingegen Netflix (-4,93 Prozent auf 103,96 USD), PayPal (-3,37 Prozent auf 52,71 EUR), Microsoft (-2,50 Prozent auf 477,73 USD), Regeneron Pharmaceuticals (-2,47 Prozent auf 723,67 USD) und Micron Technology (-2,23 Prozent auf 234,16 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 39 764 466 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ 100 macht die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 3,755 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Charter A-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,55 erwartet. Die Kraft Heinz Company-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,41 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

Weitere Links:

Zum NASDAQ 100-Chart

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
Es ist ein Fehler aufgetreten!

