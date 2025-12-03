Schwacher Handel: NASDAQ Composite zeigt sich zum Start schwächer

Der NASDAQ Composite setzt am Morgen nach Vortagesgewinnen zur Korrektur an.

Am Mittwoch fällt der NASDAQ Composite um 16:00 Uhr via NASDAQ um 0,28 Prozent auf 23 348,20 Punkte. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Abschlag von 0,419 Prozent auf 23 315,58 Punkte an der Kurstafel, nach 23 413,67 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 23 271,83 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 23 364,20 Einheiten.

NASDAQ Composite-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn gewann der NASDAQ Composite bereits um 0,759 Prozent. Noch vor einem Monat, am 03.11.2025, erreichte der NASDAQ Composite einen Wert von 23 834,72 Punkten. Vor drei Monaten, am 03.09.2025, wurde der NASDAQ Composite mit 21 497,73 Punkten berechnet. Der NASDAQ Composite wies vor einem Jahr, am 03.12.2024, einen Wert von 19 480,91 Punkten auf.

Der Index legte seit Jahresanfang 2025 bereits um 21,10 Prozent zu. In diesem Jahr schaffte es der NASDAQ Composite bereits bis auf ein Jahreshoch bei 24 019,99 Punkten. Bei 14 784,03 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ Composite

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind derzeit American Eagle Outfitters (+ 15,07 Prozent auf 23,97 USD), Microchip Technology (+ 7,30 Prozent auf 60,85 USD), Fiserv (+ 6,83 Prozent auf 67,56 USD), SMC (+ 5,56 Prozent auf 380,00 USD) und Vertex Pharmaceuticals (+ 4,87 Prozent auf 454,26 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind hingegen CIENA (-6,80 Prozent auf 188,74 USD), AXT (-6,29 Prozent auf 11,02 USD), Donegal Group B (-5,49 Prozent auf 16,02 USD), Netflix (-5,09 Prozent auf 103,79 USD) und Nortech Systems (-4,54 Prozent auf 6,62 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite den größten Börsenwert aufweisen

Im NASDAQ Composite ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 5 925 339 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,755 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Mitglieder im Blick

Unter den NASDAQ Composite-Aktien hat 2025 laut FactSet-Schätzung die Upbound Group-Aktie mit 4,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Cogent Communications-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 15,29 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at