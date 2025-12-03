Vertex Pharmaceuticals Aktie

Vertex Pharmaceuticals für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 882807 / ISIN: US92532F1003

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Index-Bewegung 03.12.2025 16:01:48

Schwacher Handel: NASDAQ Composite zeigt sich zum Start schwächer

Schwacher Handel: NASDAQ Composite zeigt sich zum Start schwächer

Der NASDAQ Composite setzt am Morgen nach Vortagesgewinnen zur Korrektur an.

Am Mittwoch fällt der NASDAQ Composite um 16:00 Uhr via NASDAQ um 0,28 Prozent auf 23 348,20 Punkte. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Abschlag von 0,419 Prozent auf 23 315,58 Punkte an der Kurstafel, nach 23 413,67 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 23 271,83 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 23 364,20 Einheiten.

NASDAQ Composite-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn gewann der NASDAQ Composite bereits um 0,759 Prozent. Noch vor einem Monat, am 03.11.2025, erreichte der NASDAQ Composite einen Wert von 23 834,72 Punkten. Vor drei Monaten, am 03.09.2025, wurde der NASDAQ Composite mit 21 497,73 Punkten berechnet. Der NASDAQ Composite wies vor einem Jahr, am 03.12.2024, einen Wert von 19 480,91 Punkten auf.

Der Index legte seit Jahresanfang 2025 bereits um 21,10 Prozent zu. In diesem Jahr schaffte es der NASDAQ Composite bereits bis auf ein Jahreshoch bei 24 019,99 Punkten. Bei 14 784,03 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ Composite

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind derzeit American Eagle Outfitters (+ 15,07 Prozent auf 23,97 USD), Microchip Technology (+ 7,30 Prozent auf 60,85 USD), Fiserv (+ 6,83 Prozent auf 67,56 USD), SMC (+ 5,56 Prozent auf 380,00 USD) und Vertex Pharmaceuticals (+ 4,87 Prozent auf 454,26 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind hingegen CIENA (-6,80 Prozent auf 188,74 USD), AXT (-6,29 Prozent auf 11,02 USD), Donegal Group B (-5,49 Prozent auf 16,02 USD), Netflix (-5,09 Prozent auf 103,79 USD) und Nortech Systems (-4,54 Prozent auf 6,62 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite den größten Börsenwert aufweisen

Im NASDAQ Composite ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 5 925 339 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,755 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Mitglieder im Blick

Unter den NASDAQ Composite-Aktien hat 2025 laut FactSet-Schätzung die Upbound Group-Aktie mit 4,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Cogent Communications-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 15,29 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zur Übersichtsseite
Historische Kursdaten
Zu allen Marktberichten

Bildquelle: LuFeTa / Shutterstock.com

Nachrichten zu AXT Inc.mehr Nachrichten

Analysen zu Netflix Inc.mehr Analysen

19.11.25 Netflix Outperform Bernstein Research
18.11.25 Netflix Neutral JP Morgan Chase & Co.
17.11.25 Netflix Kaufen DZ BANK
31.10.25 Netflix Outperform Bernstein Research
31.10.25 Netflix Outperform Bernstein Research
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

American Eagle Outfitters Inc. 20,40 0,00% American Eagle Outfitters Inc.
AXT Inc. 9,90 1,07% AXT Inc.
CIENA Corp. 163,85 -0,76% CIENA Corp.
Cogent Communications Holdings Inc 19,59 -2,00% Cogent Communications Holdings Inc
Donegal Group Inc. (B) 16,90 -0,29% Donegal Group Inc. (B)
Fiserv Inc. 56,93 0,02% Fiserv Inc.
Microchip Technology Inc. 54,39 -0,18% Microchip Technology Inc.
Net 1 Ueps Technologies Inc. 3,08 -2,53% Net 1 Ueps Technologies Inc.
Netflix Inc. 89,57 0,69% Netflix Inc.
Nortech Systems Inc. 6,91 -0,36% Nortech Systems Inc.
NVIDIA Corp. 154,68 0,51% NVIDIA Corp.
SMC Corp. 318,00 6,00% SMC Corp.
Upbound Group Inc Registered Shs 16,20 5,19% Upbound Group Inc Registered Shs
Vertex Pharmaceuticals Inc. 395,60 0,13% Vertex Pharmaceuticals Inc.

Indizes in diesem Artikel

NASDAQ Comp. 23 454,09 0,17%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

10:35 Paul Singer investiert in Etsy, Pinterest & Co.: Die wichtigsten Aktien im Elliott-Portfolio in Q3 2025
03.12.25 Jeremy Granthams Investmentstrategie in Q3 2025: Das Aktienportfolio im Überblick
02.12.25 Commerzbank-Depot: In diese US-Aktien hat das Finanzhaus im dritten Quartal 2025 investiert
01.12.25 Die Top 20 der größten europäischen Banken
01.12.25 Bitcoin, Ether & Co. im November 2025: Monatsbilanz der Kryptowährungen

Börse aktuell - Live Ticker

Weiter Hoffnung auf Zinssenkung in den USA: ATX nach Verschnaufpause wieder höher -- DAX legt zu -- Kräftige Kursgewinne in Japan - China-Börsen wenig verändert
Der heimische Aktiennmarkt zeigt sich mit Aufschlägen. Auch der DAX gewinnt im Donnerstagshandel. In Asien notieren die Börsen uneinheitlich.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen