Mittwochshandel in New York: NASDAQ 100 am Nachmittag mit Gewinnen

Der NASDAQ 100 wagt sich heute nicht aus der Reserve.

Um 20:01 Uhr gewinnt der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0,14 Prozent auf 25 591,91 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,439 Prozent leichter bei 25 443,70 Punkten in den Handel, nach 25 555,86 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte heute sein Tagestief bei 25 388,44 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 25 607,81 Punkten lag.

So bewegt sich der NASDAQ 100 im Jahresverlauf

Auf Wochensicht legte der NASDAQ 100 bereits um 1,42 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 03.11.2025, erreichte der NASDAQ 100 einen Stand von 25 972,94 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 03.09.2025, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 23 414,84 Punkten auf. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Jahr, am 03.12.2024, den Stand von 21 229,32 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 22,01 Prozent aufwärts. Bei 26 182,10 Punkten erreichte der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Bei 16 542,20 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Microchip Technology (+ 9,55 Prozent auf 62,13 USD), ON Semiconductor (+ 8,08 Prozent auf 55,64 USD), Marvell Technology (+ 6,14 Prozent auf 98,59 USD), Vertex Pharmaceuticals (+ 5,96 Prozent auf 458,96 USD) und Old Dominion Freight Line (+ 5,54 Prozent auf 149,29 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind hingegen Netflix (-5,47 Prozent auf 103,37 USD), PayPal (-3,37 Prozent auf 52,71 EUR), Micron Technology (-2,97 Prozent auf 232,37 USD), Regeneron Pharmaceuticals (-2,18 Prozent auf 725,85 USD) und Microsoft (-1,77 Prozent auf 481,34 USD).

Die teuersten NASDAQ 100-Konzerne

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 19 789 276 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im NASDAQ 100, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 3,755 Bio. Euro den größten Anteil ein.

NASDAQ 100-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 hat 2025 laut FactSet-Schätzung die Charter A-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 5,55 zu Buche schlagen. Kraft Heinz Company-Anleger werden 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,41 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at