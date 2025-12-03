Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 zeigt sich schwächer

Das macht das Börsenbarometer in New York am dritten Tag der Woche.

Um 18:00 Uhr bewegt sich der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0,15 Prozent schwächer bei 25 517,69 Punkten. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,439 Prozent auf 25 443,70 Punkte an der Kurstafel, nach 25 555,86 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte heute sein Tageshoch bei 25 574,47 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 25 388,44 Punkten lag.

NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht stieg der NASDAQ 100 bereits um 1,13 Prozent. Vor einem Monat, am 03.11.2025, wurde der NASDAQ 100 mit 25 972,94 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 03.09.2025, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 23 414,84 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 03.12.2024, betrug der NASDAQ 100-Kurs 21 229,32 Punkte.

Seit Beginn des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 21,65 Prozent aufwärts. Der NASDAQ 100 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 26 182,10 Punkten. Bei 16 542,20 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops im NASDAQ 100

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind derzeit Microchip Technology (+ 9,28 Prozent auf 61,98 USD), ON Semiconductor (+ 7,93 Prozent auf 55,56 USD), Vertex Pharmaceuticals (+ 5,59 Prozent auf 457,37 USD), Marvell Technology (+ 4,82 Prozent auf 97,37 USD) und Fiserv (+ 4,81 Prozent auf 66,28 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind hingegen Netflix (-5,29 Prozent auf 103,56 USD), PayPal (-3,37 Prozent auf 52,71 EUR), Micron Technology (-2,21 Prozent auf 234,20 USD), Microsoft (-2,01 Prozent auf 480,13 USD) und Datadog A (-1,78 Prozent auf 153,70 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im NASDAQ 100 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 15 816 130 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im NASDAQ 100 mit einer Marktkapitalisierung von 3,755 Bio. Euro heraus.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 hat 2025 laut FactSet-Schätzung die Charter A-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 5,55 erwartet. Die Kraft Heinz Company-Aktie offeriert Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,41 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at