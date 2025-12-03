Microsoft Aktie

Microsoft für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 870747 / ISIN: US5949181045

NASDAQ 100-Performance im Blick 03.12.2025 18:02:37

Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 zeigt sich schwächer

Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 zeigt sich schwächer

Das macht das Börsenbarometer in New York am dritten Tag der Woche.

Um 18:00 Uhr bewegt sich der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0,15 Prozent schwächer bei 25 517,69 Punkten. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,439 Prozent auf 25 443,70 Punkte an der Kurstafel, nach 25 555,86 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte heute sein Tageshoch bei 25 574,47 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 25 388,44 Punkten lag.

NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht stieg der NASDAQ 100 bereits um 1,13 Prozent. Vor einem Monat, am 03.11.2025, wurde der NASDAQ 100 mit 25 972,94 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 03.09.2025, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 23 414,84 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 03.12.2024, betrug der NASDAQ 100-Kurs 21 229,32 Punkte.

Seit Beginn des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 21,65 Prozent aufwärts. Der NASDAQ 100 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 26 182,10 Punkten. Bei 16 542,20 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops im NASDAQ 100

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind derzeit Microchip Technology (+ 9,28 Prozent auf 61,98 USD), ON Semiconductor (+ 7,93 Prozent auf 55,56 USD), Vertex Pharmaceuticals (+ 5,59 Prozent auf 457,37 USD), Marvell Technology (+ 4,82 Prozent auf 97,37 USD) und Fiserv (+ 4,81 Prozent auf 66,28 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind hingegen Netflix (-5,29 Prozent auf 103,56 USD), PayPal (-3,37 Prozent auf 52,71 EUR), Micron Technology (-2,21 Prozent auf 234,20 USD), Microsoft (-2,01 Prozent auf 480,13 USD) und Datadog A (-1,78 Prozent auf 153,70 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im NASDAQ 100 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 15 816 130 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im NASDAQ 100 mit einer Marktkapitalisierung von 3,755 Bio. Euro heraus.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 hat 2025 laut FactSet-Schätzung die Charter A-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 5,55 erwartet. Die Kraft Heinz Company-Aktie offeriert Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,41 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Zum NASDAQ 100-Chart
Alle NASDAQ 100-Werte im Überblick
NASDAQ 100-Aktien nach Marktkapitalisierung

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Nachrichten zu Microsoft Corp.

Analysen zu Microsoft Corp.

03.12.25 Microsoft Buy Jefferies & Company Inc.
19.11.25 Microsoft Overweight JP Morgan Chase & Co.
19.11.25 Microsoft Outperform RBC Capital Markets
17.11.25 Microsoft Buy Jefferies & Company Inc.
17.11.25 Microsoft Buy Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel

Charter Inc (A) (Charter Communications) 171,48 0,63% Charter Inc (A) (Charter Communications)
Datadog Inc Registered Shs -A- 130,96 -1,83% Datadog Inc Registered Shs -A-
Fiserv Inc. 56,74 -0,32% Fiserv Inc.
Kraft Heinz Company 21,21 -1,07% Kraft Heinz Company
Marvell Technology 83,77 -2,11% Marvell Technology
Microchip Technology Inc. 54,75 0,48% Microchip Technology Inc.
Micron Technology Inc. 194,62 -2,76% Micron Technology Inc.
Microsoft Corp. 412,35 0,22% Microsoft Corp.
Netflix Inc. 88,45 -0,57% Netflix Inc.
NVIDIA Corp. 157,26 2,18% NVIDIA Corp.
ON Semiconductor Corp. 48,75 -0,09% ON Semiconductor Corp.
PayPal Inc 52,72 0,21% PayPal Inc
Vertex Pharmaceuticals Inc. 388,80 -1,59% Vertex Pharmaceuticals Inc.
Zscaler Inc Registered Shs 207,90 -0,12% Zscaler Inc Registered Shs

Indizes in diesem Artikel

NASDAQ 100 25 581,70 -0,10%

Hoffnung auf US-Zinssenkung: US-Börsen schließen uneinheitlich -- ATX letztlich fester -- DAX geht stärker aus dem Handel -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich fester - Kräftiges Plus in Japan
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag etwas fester. Der DAX legte im Donnerstagshandel ebenso zu. Die US-Börsen tendierten letztlich in verschiedene Richtungen. In Asien notierten die Börsen überwiegend im Plus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

