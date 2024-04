NASDAQ Composite Index-Papier Washington Federal-Aktie: So viel hätte eine Investition in Washington Federal von vor einem Jahr gekostet

Anleger, die vor Jahren in Washington Federal-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Am 10.04.2023 wurde das Washington Federal-Papier an der Börse NAS feiertags-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Washington Federal-Anteile bei 30,29 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 330,142 Washington Federal-Papiere. Die gehaltenen Washington Federal-Papiere wären am 09.04.2024 9 402,44 USD wert, da der Schlussstand 28,48 USD betrug. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 5,98 Prozent.

Alle Washington Federal-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2,27 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at