NASDAQ Composite Index-Wert Washington Federal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Washington Federal von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Washington Federal-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 5 Jahren wurde die Washington Federal-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 21,45 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Washington Federal-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 466,200 Anteilen. Die gehaltenen Washington Federal-Anteile wären am 04.11.2025 13 962,70 USD wert, da der Schlussstand 29,95 USD betrug. Damit hätte sich das Investment um 39,63 Prozent vermehrt.

Washington Federal erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2,32 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at