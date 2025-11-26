Washington Federal Aktie
NASDAQ Composite Index-Papier Washington Federal-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Washington Federal von vor 3 Jahren eingebracht
Am 26.11.2022 wurden Washington Federal-Anteile an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Washington Federal-Anteile bei 35,04 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Washington Federal-Papier investiert hätte, hätte er nun 285,388 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 25.11.2025 auf 32,48 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9 269,41 USD wert. Die Abnahme von 10 000 USD zu 9 269,41 USD entspricht einer negativen Performance von 7,31 Prozent.
Der Washington Federal-Wert an der Börse wurde auf 2,40 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
