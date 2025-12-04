WD-40 Aktie
WKN: 878588 / ISIN: US9292361071
|WD-40-Investmentbeispiel
|
04.12.2025 16:04:20
NASDAQ Composite Index-Papier WD-40-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in WD-40 von vor einem Jahr bedeutet
Das WD-40-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 275,35 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 36,317 WD-40-Papiere. Die gehaltenen WD-40-Papiere wären am 03.12.2025 7 078,26 USD wert, da der Schlussstand 194,90 USD betrug. Die Abnahme von 10 000 USD zu 7 078,26 USD entspricht einer negativen Performance von 29,22 Prozent.
Am Markt war WD-40 jüngst 2,65 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
