WD-40-Investmentbeispiel 04.12.2025 16:04:20

NASDAQ Composite Index-Papier WD-40-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in WD-40 von vor einem Jahr bedeutet

Anleger, die vor Jahren in WD-40-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Das WD-40-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 275,35 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 36,317 WD-40-Papiere. Die gehaltenen WD-40-Papiere wären am 03.12.2025 7 078,26 USD wert, da der Schlussstand 194,90 USD betrug. Die Abnahme von 10 000 USD zu 7 078,26 USD entspricht einer negativen Performance von 29,22 Prozent.

Am Markt war WD-40 jüngst 2,65 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

