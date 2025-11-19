NASDAQ Composite Index-Papier Werner Enterprises-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Werner Enterprises von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren Werner Enterprises-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Vor 1 Jahr wurde das Werner Enterprises-Aktie via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 39,24 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Werner Enterprises-Papier investiert hätte, hätte er nun 2,548 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Werner Enterprises-Papiers auf 23,76 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 60,55 USD wert. Das entspricht einer Abnahme von 39,45 Prozent.

Werner Enterprises war somit zuletzt am Markt 1,41 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at