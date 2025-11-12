NASDAQ Composite Index-Titel Werner Enterprises-Aktie: So viel Verlust hätte ein Werner Enterprises-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Investoren, die vor Jahren in Werner Enterprises-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Vor 10 Jahren wurde das Werner Enterprises-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Werner Enterprises-Aktie an diesem Tag bei 26,43 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 378,358 Werner Enterprises-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs auf 24,82 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9 390,84 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 6,09 Prozent eingebüßt.

Zuletzt verbuchte Werner Enterprises einen Börsenwert von 1,52 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at