NASDAQ Composite Index-Papier World Acceptance-Aktie: So viel hätten Anleger an einem World Acceptance-Investment von vor einem Jahr verloren

Bei einem frühen World Acceptance-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 1 Jahr wurde die World Acceptance-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 157,89 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 100 USD in die World Acceptance-Aktie investierten, hätten nun 0,633 Anteile im Besitz. Die Anlage hätte nun einen Wert von 76,71 USD, da sich der Wert eines World Acceptance-Anteils am 30.07.2024 auf 121,11 USD belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 23,29 Prozent.

Der Marktwert von World Acceptance betrug jüngst 718,17 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at