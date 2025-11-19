World Acceptance Aktie
WKN: 892493 / ISIN: US9814191048
|World Acceptance-Investmentbeispiel
|
19.11.2025 16:04:45
NASDAQ Composite Index-Titel World Acceptance-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in World Acceptance von vor einem Jahr verdient
Vor 1 Jahr wurde das World Acceptance-Aktie via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der World Acceptance-Aktie betrug an diesem Tag 116,07 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die World Acceptance-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 8,615 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 137,93 USD, da sich der Wert einer World Acceptance-Aktie am 18.11.2025 auf 132,08 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 13,79 Prozent vermehrt.
Der World Acceptance-Wert an der Börse wurde auf 662,79 Mio. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
