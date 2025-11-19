NASDAQ Composite Index-Titel World Acceptance-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in World Acceptance von vor einem Jahr verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in World Acceptance-Aktien gewesen.

Vor 1 Jahr wurde das World Acceptance-Aktie via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der World Acceptance-Aktie betrug an diesem Tag 116,07 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die World Acceptance-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 8,615 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 137,93 USD, da sich der Wert einer World Acceptance-Aktie am 18.11.2025 auf 132,08 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 13,79 Prozent vermehrt.

Der World Acceptance-Wert an der Börse wurde auf 662,79 Mio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at