NASDAQ Composite Index-Papier Wynn Resorts-Aktie: Diese Dividende sieht Wynn Resorts für Aktionäre vor

Wynn Resorts-Aktionäre aufpasst: So hoch fällt die Wynn Resorts-Dividendenauszahlung aus.

Bei der Hauptversammlung von NASDAQ Composite Index-Titel Wynn Resorts am 02.05.2024 wurde beschlossen, für das Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,75 USD auszuzahlen. Insgesamt wurde entschieden 84,73 Mio. USD an Aktionäre auszuzahlen. Die Gesamtausschüttung erhöhte sich damit im Vorjahresvergleich um 5 743,45 Prozent.

Aktie mit Dividendenrendite

Das Wynn Resorts-Wertpapier beendete den Tag der Hauptversammlung via NASDAQ bei 95,27 USD. Für das Jahr 2023 verzeichnet der Wynn Resorts-Anteilsschein eine Dividendenrendite von 0,82 Prozent. Die Dividendenrendite von Wynn Resorts zog im Vergleich zum Vorjahr somit an, denn damals betrug sie noch 0,00 Prozent.

Gegenüberstellung von realer Rendite und Aktienkursentwicklung

Innerhalb von 5 Jahren sank der Aktienkurs von Wynn Resorts via NASDAQ um 35,35 Prozent. Rendite und Dividende zusammengenommen hat die wirkliche Rendite mit -32,36 Prozent dennoch mehr zugenommen als der Aktienkurs.

Dividendenausblick von Wynn Resorts

Für das Jahr 2024 gehen FactSet-Experten von einer Erhöhung der Dividende auf 0,97 USD aus. Somit würde die Dividendenrendite laut FactSet-Schätzungen auf 1,01 Prozent zulegen.

Basisdaten von Dividenden-Titel Wynn Resorts

Die Börsenbewertung des NASDAQ Composite Index-Unternehmens Wynn Resorts beläuft sich aktuell auf 10,414 Mrd. USD. Das Wynn Resorts-KGV beträgt aktuell 14,41. Im Jahr 2023 belief sich der Umsatz von Wynn Resorts auf 6,532 Mrd.USD, der Gewinn je Aktie machte 6,49 USD aus.

