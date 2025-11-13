Wynn Resorts Aktie
WKN: 663244 / ISIN: US9831341071
|Rentable Wynn Resorts-Anlage?
|
13.11.2025 16:03:46
NASDAQ Composite Index-Papier Wynn Resorts-Aktie: So viel hätte eine Investition in Wynn Resorts von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor 3 Jahren wurde das Wynn Resorts-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Wynn Resorts-Anteile bei 77,98 USD. Wenn man vor 3 Jahren 100 USD in die Wynn Resorts-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 1,282 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 12.11.2025 auf 125,02 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 160,32 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 60,32 Prozent.
Jüngst verzeichnete Wynn Resorts eine Marktkapitalisierung von 13,12 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
