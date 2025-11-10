American Superconductor Aktie

WKN DE: A14QX0 / ISIN: US0301112076

American Superconductor-Performance im Blick 10.11.2025 16:03:51

NASDAQ Composite Index-Titel American Superconductor-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in American Superconductor von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen American Superconductor-Investment gewesen.

Am 10.11.2015 wurden American Superconductor-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 4,43 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das American Superconductor-Papier investiert hätte, hätte er nun 22,573 Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 877,20 USD, da sich der Wert einer American Superconductor-Aktie am 07.11.2025 auf 38,86 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 777,20 Prozent zugenommen.

American Superconductor markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1,76 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

American Superconductor Corp 30,47 -4,30% American Superconductor Corp

