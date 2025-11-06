American Superconductor Aktie

WKN DE: A14QX0 / ISIN: US0301112076

NASDAQ Composite-Performance 06.11.2025 16:02:02

Börse New York: NASDAQ Composite zum Start des Donnerstagshandels in der Verlustzone

Das macht der NASDAQ Composite am Donnerstag.

Am Donnerstag geht es im NASDAQ Composite um 16:00 Uhr via NASDAQ um 0,83 Prozent auf 23 305,28 Punkte nach unten. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0,164 Prozent auf 23 461,29 Punkte an der Kurstafel, nach 23 499,80 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte heute sein Tageshoch bei 23 469,55 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 23 298,94 Punkten lag.

Jahreshoch und Jahrestief des NASDAQ Composite

Seit Beginn der Woche fiel der NASDAQ Composite bereits um 2,70 Prozent zurück. Noch vor einem Monat, am 06.10.2025, erreichte der NASDAQ Composite einen Stand von 22 941,67 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 06.08.2025, stand der NASDAQ Composite bei 21 169,42 Punkten. Vor einem Jahr, am 06.11.2024, wurde der NASDAQ Composite mit 18 983,47 Punkten berechnet.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 20,87 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des NASDAQ Composite bereits bei 24 019,99 Punkten. Bei 14 784,03 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Aktien

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit AAON (+ 17,43 Prozent auf 109,75 USD), Red Robin Gourmet Burgers (+ 11,16 Prozent auf 5,18 USD), Scientific Games (+ 9,87 Prozent auf 80,68 USD), MKS Instruments (+ 9,83 Prozent auf 153,67 USD) und NetScout Systems (+ 8,42 Prozent auf 29,61 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite derweil Cogent Communications (-26,79 Prozent auf 28,04 USD), American Superconductor (-26,15 Prozent auf 43,88 USD), Sangamo Therapeutics (-16,38 Prozent auf 0,46 USD), LSI Industries (-14,05 Prozent auf 19,76 USD) und DXP Enterprises (-13,45 Prozent auf 105,60 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NASDAQ 5 051 367 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 4,195 Bio. Euro im NASDAQ Composite den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die Upbound Group-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,85 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Gladstone Commercial-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 11,04 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: LuFeTa / Shutterstock.com

Aktien in diesem Artikel

AAON Inc. 105,53 5,50% AAON Inc.
American Superconductor Corp 31,90 1,62% American Superconductor Corp
AngioDynamics Inc. 10,00 0,00% AngioDynamics Inc.
Cogent Communications Holdings Inc 23,49 -5,85% Cogent Communications Holdings Inc
DXP Enterprises Inc. 101,02 0,65% DXP Enterprises Inc.
Gladstone Commercial Corp. 9,27 1,81% Gladstone Commercial Corp.
LSI Industries Inc. 16,30 -14,66% LSI Industries Inc.
MKS Instruments Inc. 134,45 3,62% MKS Instruments Inc.
NetScout Systems Inc. 24,79 -3,05% NetScout Systems Inc.
NVIDIA Corp. 160,98 -1,07% NVIDIA Corp.
Red Robin Gourmet Burgers Inc. 4,08 -1,92% Red Robin Gourmet Burgers Inc.
Sangamo Therapeutics Inc 0,40 -3,01% Sangamo Therapeutics Inc
Scientific Games Corp. 67,50 2,27% Scientific Games Corp.
Upbound Group Inc Registered Shs 16,30 1,88% Upbound Group Inc Registered Shs

Indizes in diesem Artikel

NASDAQ Comp. 23 004,54 -0,21%

