Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ Composite verliert am Donnerstagnachmittag

Am Donnerstag tendiert der NASDAQ Composite um 20:02 Uhr via NASDAQ 1,52 Prozent schwächer bei 23 141,98 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,164 Prozent schwächer bei 23 461,29 Punkten in den Handel, nach 23 499,80 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 23 011,06 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 23 469,55 Punkten.

NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn gab der NASDAQ Composite bereits um 3,38 Prozent nach. Noch vor einem Monat, am 06.10.2025, bewegte sich der NASDAQ Composite bei 22 941,67 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 06.08.2025, bewegte sich der NASDAQ Composite bei 21 169,42 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 06.11.2024, notierte der NASDAQ Composite bei 18 983,47 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 20,03 Prozent. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch liegt aktuell bei 24 019,99 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 784,03 Zählern verzeichnet.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell NetScout Systems (+ 9,12 Prozent auf 29,80 USD), MKS Instruments (+ 9,08 Prozent auf 152,62 USD), Ligand Pharmaceuticals (+ 8,73 Prozent auf 207,00 USD), AAON (+ 7,93 Prozent auf 100,87 USD) und Scientific Games (+ 6,25 Prozent auf 78,02 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind hingegen American Superconductor (-36,77 Prozent auf 37,57 USD), Cogent Communications (-35,08 Prozent auf 24,87 USD), DXP Enterprises (-15,96 Prozent auf 102,54 USD), Harvard Bioscience (-15,08 Prozent auf 0,50 USD) und Sangamo Therapeutics (-13,31 Prozent auf 0,48 USD).

Diese NASDAQ Composite-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 28 088 962 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 4,195 Bio. Euro die dominierende Aktie im NASDAQ Composite.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Mitglieder im Blick

Die Upbound Group-Aktie weist mit 4,85 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite auf. Unter den Aktien im Index weist die Gladstone Commercial-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 11,04 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at