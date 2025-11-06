Gladstone Commercial Aktie

Gladstone Commercial für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 260884 / ISIN: US3765361080

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
NASDAQ Composite im Blick 06.11.2025 18:02:53

Donnerstagshandel in New York: NASDAQ Composite zeigt sich am Mittag leichter

Donnerstagshandel in New York: NASDAQ Composite zeigt sich am Mittag leichter

Der NASDAQ Composite zeigt sich derzeit mit negativem Vorzeichen.

Der NASDAQ Composite gibt im NASDAQ-Handel um 18:00 Uhr um 1,87 Prozent auf 23 059,22 Punkte nach. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,164 Prozent leichter bei 23 461,29 Punkten in den Handel, nach 23 499,80 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 23 469,55 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 23 016,91 Zählern.

NASDAQ Composite-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der NASDAQ Composite bislang einen Verlust von 3,73 Prozent. Der NASDAQ Composite notierte noch vor einem Monat, am 06.10.2025, bei 22 941,67 Punkten. Der NASDAQ Composite wies vor drei Monaten, am 06.08.2025, einen Stand von 21 169,42 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 06.11.2024, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 18 983,47 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 19,60 Prozent aufwärts. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch steht derzeit bei 24 019,99 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 784,03 Zählern erreicht.

Die Tops und Flops im NASDAQ Composite

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind aktuell NetScout Systems (+ 11,28 Prozent auf 30,39 USD), AAON (+ 9,55 Prozent auf 102,39 USD), Ligand Pharmaceuticals (+ 7,84 Prozent auf 205,30 USD), MKS Instruments (+ 7,67 Prozent auf 150,65 USD) und Scientific Games (+ 7,16 Prozent auf 78,69 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind hingegen Cogent Communications (-33,71 Prozent auf 25,39 USD), American Superconductor (-33,09 Prozent auf 39,76 USD), DXP Enterprises (-18,03 Prozent auf 100,01 USD), Sangamo Therapeutics (-16,91 Prozent auf 0,46 USD) und Harvard Bioscience (-12,74 Prozent auf 0,51 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im NASDAQ Composite ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 19 112 977 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,195 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Upbound Group-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 4,85 zu Buche schlagen. Mit 11,04 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Gladstone Commercial-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zur Übersichtsseite
Zu allen Marktberichten
Historische Kursdaten

Bildquelle: LuFeTa / Shutterstock.com

Nachrichten zu Gladstone Commercial Corp.mehr Nachrichten

Analysen zu Gladstone Commercial Corp.mehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

AAON Inc. 100,03 7,03% AAON Inc.
American Superconductor Corp 31,39 -35,17% American Superconductor Corp
AngioDynamics Inc. 10,00 -2,91% AngioDynamics Inc.
Cogent Communications Holdings Inc 24,95 -34,86% Cogent Communications Holdings Inc
DXP Enterprises Inc. 100,37 -17,74% DXP Enterprises Inc.
Gladstone Commercial Corp. 9,11 -4,56% Gladstone Commercial Corp.
Harvard Bioscience Inc. 0,45 -8,50% Harvard Bioscience Inc.
Ligand Pharmaceuticals Inc 164,00 -0,61% Ligand Pharmaceuticals Inc
MKS Instruments Inc. 129,75 9,22% MKS Instruments Inc.
NetScout Systems Inc. 25,57 8,58% NetScout Systems Inc.
NVIDIA Corp. 162,72 -4,36% NVIDIA Corp.
Sangamo Therapeutics Inc 0,41 -13,86% Sangamo Therapeutics Inc
Scientific Games Corp. 66,00 3,13% Scientific Games Corp.
Upbound Group Inc Registered Shs 16,00 -6,43% Upbound Group Inc Registered Shs

Indizes in diesem Artikel

NASDAQ Comp. 23 053,99 -1,90%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02.11.25 Oktober 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
02.11.25 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
02.11.25 Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2025: Monatsbilanz der Kryptowährungen
01.11.25 Oktober 2025: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
01.11.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

Bilanzsaison auf Hochtouren: ATX und DAX schließen mit Verlusten -- Wall Street gab ab -- Asiens Märkte zogen letztlich kräftig an
Am Donnerstag zeigten sich der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt mit roten Vorzeichen. An der Wall Street waren Verluste zu sehen. Unterdessen ging es an den Aktienmärkten in Fernost klar nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen