Donnerstagshandel in New York: NASDAQ Composite zeigt sich am Mittag leichter

Der NASDAQ Composite zeigt sich derzeit mit negativem Vorzeichen.

Der NASDAQ Composite gibt im NASDAQ-Handel um 18:00 Uhr um 1,87 Prozent auf 23 059,22 Punkte nach. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,164 Prozent leichter bei 23 461,29 Punkten in den Handel, nach 23 499,80 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 23 469,55 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 23 016,91 Zählern.

NASDAQ Composite-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der NASDAQ Composite bislang einen Verlust von 3,73 Prozent. Der NASDAQ Composite notierte noch vor einem Monat, am 06.10.2025, bei 22 941,67 Punkten. Der NASDAQ Composite wies vor drei Monaten, am 06.08.2025, einen Stand von 21 169,42 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 06.11.2024, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 18 983,47 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 19,60 Prozent aufwärts. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch steht derzeit bei 24 019,99 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 784,03 Zählern erreicht.

Die Tops und Flops im NASDAQ Composite

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind aktuell NetScout Systems (+ 11,28 Prozent auf 30,39 USD), AAON (+ 9,55 Prozent auf 102,39 USD), Ligand Pharmaceuticals (+ 7,84 Prozent auf 205,30 USD), MKS Instruments (+ 7,67 Prozent auf 150,65 USD) und Scientific Games (+ 7,16 Prozent auf 78,69 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind hingegen Cogent Communications (-33,71 Prozent auf 25,39 USD), American Superconductor (-33,09 Prozent auf 39,76 USD), DXP Enterprises (-18,03 Prozent auf 100,01 USD), Sangamo Therapeutics (-16,91 Prozent auf 0,46 USD) und Harvard Bioscience (-12,74 Prozent auf 0,51 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im NASDAQ Composite ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 19 112 977 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,195 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Upbound Group-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 4,85 zu Buche schlagen. Mit 11,04 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Gladstone Commercial-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

