NASDAQ Composite Index-Titel Americas Car-Mart-Aktie: So viel Verlust hätte ein Americas Car-Mart-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Americas Car-Mart-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit Americas Car-Mart-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Americas Car-Mart-Anteile betrug an diesem Tag 37,00 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 27,027 Americas Car-Mart-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 12.11.2025 gerechnet (19,51 USD), wäre die Investition nun 527,30 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 47,27 Prozent verringert.

Americas Car-Mart war somit zuletzt am Markt 160,25 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at