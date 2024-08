NASDAQ Composite Index-Titel Amkor Technology-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Amkor Technology von vor einem Jahr verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Amkor Technology-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit Amkor Technology-Anteilen statt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 29,62 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 337,610 Amkor Technology-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 26.07.2024 auf 38,15 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 12 879,81 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 28,80 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Amkor Technology bezifferte sich zuletzt auf 9,35 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at