NASDAQ Composite Index-Titel Astro-Med-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Astro-Med von vor 3 Jahren angefallen

Vor Jahren in Astro-Med-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Die Astro-Med-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Astro-Med-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 15,30 USD. Wer vor 3 Jahren 10 000 USD in die Astro-Med-Aktie investiert hat, hat nun 653,595 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 9 614,38 USD, da sich der Wert eines Astro-Med-Anteils am 04.09.2024 auf 14,71 USD belief. Das entspricht einer Einbuße um 3,86 Prozent.

Insgesamt war Astro-Med zuletzt 110,81 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at