NASDAQ Composite Index-Titel Capital City Bank Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Capital City Bank Group von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Capital City Bank Group-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Capital City Bank Group-Papier bei 33,45 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Capital City Bank Group-Aktie investiert, befänden sich nun 2,990 Capital City Bank Group-Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 82,00 USD, da sich der Wert einer Capital City Bank Group-Aktie am 13.02.2024 auf 27,43 USD belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 18,00 Prozent.

Capital City Bank Group wurde am Markt mit 497,94 Mio. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

