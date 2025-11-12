Capital City Bank Group Aktie
WKN: 923192 / ISIN: US1396741050
|Frühes Investment
|
12.11.2025 16:04:02
NASDAQ Composite Index-Wert Capital City Bank Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Capital City Bank Group-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren wurden Capital City Bank Group-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 15,60 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Capital City Bank Group-Aktie investiert hätte, hätte er nun 6,410 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Capital City Bank Group-Papiers auf 40,90 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 262,18 USD wert. Damit wäre die Investition 162,18 Prozent mehr wert.
Zuletzt ergab sich für Capital City Bank Group eine Börsenbewertung in Höhe von 695,35 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!