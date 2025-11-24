Commerce Bancshares Aktie
WKN: 859672 / ISIN: US2005251036
24.11.2025 16:04:05
NASDAQ Composite Index-Titel Commerce Bancshares-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Commerce Bancshares von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der Commerce Bancshares-Aktie statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 29,36 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 100 USD in die Commerce Bancshares-Aktie investierten, hätten nun 3,406 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Commerce Bancshares-Anteile wären am 21.11.2025 185,07 USD wert, da der Schlussstand 54,34 USD betrug. Die Steigerung von 100 USD zu 185,07 USD entspricht einer Performance von +85,07 Prozent.
Der Marktwert von Commerce Bancshares betrug jüngst 7,20 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
