NASDAQ Composite Index-Titel Corcept Therapeutics-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Corcept Therapeutics von vor 10 Jahren verdient

Vor Jahren in Corcept Therapeutics eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Corcept Therapeutics-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Corcept Therapeutics-Anteile betrug an diesem Tag 5,36 USD. Wenn man vor 10 Jahren 10 000 USD in die Corcept Therapeutics-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 1 865,672 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 01.12.2025 auf 79,78 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 148 843,28 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 1 388,43 Prozent angewachsen.

Corcept Therapeutics erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 8,35 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at