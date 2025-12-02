Credit Acceptance Aktie

WKN: 884343 / ISIN: US2253101016

Profitables Credit Acceptance-Investment? 02.12.2025 16:04:23

NASDAQ Composite Index-Titel Credit Acceptance-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Credit Acceptance-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in Credit Acceptance eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 02.12.2015 wurde die Credit Acceptance-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 230,30 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 4,342 Credit Acceptance-Papiere. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 01.12.2025 1 998,18 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 460,18 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 99,82 Prozent.

Credit Acceptance erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 5,10 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

