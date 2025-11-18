NASDAQ Composite Index-Wert Credit Acceptance-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Credit Acceptance von vor 3 Jahren bedeutet

Anleger, die vor Jahren in Credit Acceptance-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 3 Jahren wurde die Credit Acceptance-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Credit Acceptance-Anteile bei 473,81 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Credit Acceptance-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 21,106 Credit Acceptance-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Credit Acceptance-Aktie auf 421,10 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8 887,53 USD wert. Mit einer Performance von -11,12 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Credit Acceptance bezifferte sich zuletzt auf 4,87 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at