NASDAQ Composite Index-Titel Credit Acceptance-Aktie: So viel hätte eine Investition in Credit Acceptance von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Credit Acceptance gewesen.

Vor 5 Jahren wurden Credit Acceptance-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 298,34 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Credit Acceptance-Aktie investiert, befänden sich nun 0,335 Credit Acceptance-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 24.11.2025 auf 439,61 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 147,35 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 47,35 Prozent gleich.

Die Marktkapitalisierung von Credit Acceptance bezifferte sich zuletzt auf 4,74 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at