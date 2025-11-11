NASDAQ Composite Index-Wert Credit Acceptance-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Credit Acceptance-Investment von vor einem Jahr verloren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Credit Acceptance-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit Credit Acceptance-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 448,00 USD wert. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 2,232 Credit Acceptance-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 433,00 USD gerechnet, wäre die Investition nun 966,52 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 3,35 Prozent vermindert.

Credit Acceptance war somit zuletzt am Markt 4,68 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at