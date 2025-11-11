Credit Acceptance Aktie
WKN: 884343 / ISIN: US2253101016
|Rentable Credit Acceptance-Investition?
|
11.11.2025 16:04:00
NASDAQ Composite Index-Wert Credit Acceptance-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Credit Acceptance-Investment von vor einem Jahr verloren
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit Credit Acceptance-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 448,00 USD wert. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 2,232 Credit Acceptance-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 433,00 USD gerechnet, wäre die Investition nun 966,52 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 3,35 Prozent vermindert.
Credit Acceptance war somit zuletzt am Markt 4,68 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!