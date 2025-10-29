Credit Acceptance Aktie
WKN: 884343 / ISIN: US2253101016
|
29.10.2025 07:01:06
Ausblick: Credit Acceptance informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Credit Acceptance wird am 30.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
5 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 9,87 USD gegenüber 6,35 USD im Vorjahresquartal.
4 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 7,90 Prozent auf 593,8 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 550,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Insgesamt erwarten 5 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 37,93 USD je Aktie, gegenüber 19,88 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 4 Analysten durchschnittlich auf 2,35 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 2,16 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!