Ausblick: Credit Acceptance informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Credit Acceptance wird am 30.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

5 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 9,87 USD gegenüber 6,35 USD im Vorjahresquartal.

4 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 7,90 Prozent auf 593,8 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 550,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Insgesamt erwarten 5 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 37,93 USD je Aktie, gegenüber 19,88 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 4 Analysten durchschnittlich auf 2,35 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 2,16 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at