NASDAQ Composite Index-Titel Daktronics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Daktronics von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Daktronics-Papier via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete das Daktronics-Papier bei 4,56 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in Daktronics-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2 192,982 Daktronics-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 28.11.2025 auf 18,93 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 41 513,16 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 315,13 Prozent zugenommen.
Insgesamt war Daktronics zuletzt 920,73 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
