Deckers Outdoor Aktie

Deckers Outdoor für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 894298 / ISIN: US2435371073

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lohnende Deckers Outdoor-Anlage? 12.12.2025 16:04:07

NASDAQ Composite Index-Titel Deckers Outdoor-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Deckers Outdoor-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Deckers Outdoor-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Deckers Outdoor-Aktie via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 48,65 USD. Wer vor 5 Jahren 100 USD in die Deckers Outdoor-Aktie investiert hat, hat nun 2,055 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 208,34 USD, da sich der Wert einer Deckers Outdoor-Aktie am 11.12.2025 auf 101,36 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +108,34 Prozent.

Deckers Outdoor erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 14,68 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Deckers Outdoor Corp.mehr Nachrichten