NASDAQ Composite Index-Titel Deckers Outdoor-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Deckers Outdoor-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Deckers Outdoor-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Deckers Outdoor-Aktie via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 48,65 USD. Wer vor 5 Jahren 100 USD in die Deckers Outdoor-Aktie investiert hat, hat nun 2,055 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 208,34 USD, da sich der Wert einer Deckers Outdoor-Aktie am 11.12.2025 auf 101,36 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +108,34 Prozent.

Deckers Outdoor erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 14,68 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at