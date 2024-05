NASDAQ Composite Index-Titel Donegal Group A-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Donegal Group A von vor 10 Jahren angefallen

Wer vor Jahren in Donegal Group A eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Am 29.05.2014 wurde die Donegal Group A-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Donegal Group A-Aktie an diesem Tag bei 14,59 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 685,401 Donegal Group A-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Donegal Group A-Papiere wären am 28.05.2024 8 951,34 USD wert, da der Schlussstand 13,06 USD betrug. Damit hätte sich das Investment um 10,49 Prozent vermindert.

Am Markt war Donegal Group A jüngst 426,80 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at