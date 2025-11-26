Donegal Grou a Aktie

WKN: 655940 / ISIN: US2577012014

Profitabler Donegal Group A-Einstieg? 26.11.2025 16:04:10

NASDAQ Composite Index-Wert Donegal Group A-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Donegal Group A von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Donegal Group A gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Donegal Group A-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 15,24 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Donegal Group A-Aktie investiert, befänden sich nun 65,617 Donegal Group A-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Donegal Group A-Aktien wären am 25.11.2025 1 318,90 USD wert, da der Schlussstand 20,10 USD betrug. Das entspricht einem Zuwachs um 31,89 Prozent.

Donegal Group A erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 717,05 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
