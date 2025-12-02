NASDAQ Composite Index-Titel EZCORP-Aktie: So viel Gewinn hätte ein EZCORP-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in EZCORP-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit EZCORP-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete das EZCORP-Papier bei 5,45 USD. Wer vor 10 Jahren 1 000 USD in die EZCORP-Aktie investiert hat, hat nun 183,486 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 01.12.2025 auf 19,35 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3 550,46 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 255,05 Prozent angewachsen.

Die Marktkapitalisierung von EZCORP belief sich zuletzt auf 1,17 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at