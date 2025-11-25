NASDAQ Composite Index-Titel EZCORP-Aktie: So viel Gewinn hätte eine EZCORP-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen EZCORP-Investment gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurde das EZCORP-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 5,27 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 18,975 EZCORP-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 342,13 USD, da sich der Wert eines EZCORP-Papiers am 24.11.2025 auf 18,03 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 242,13 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von EZCORP bezifferte sich zuletzt auf 1,09 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at