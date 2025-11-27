NASDAQ Composite Index-Titel Fifth Third Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Fifth Third Bancorp-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Fifth Third Bancorp-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Die Fifth Third Bancorp-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Fifth Third Bancorp-Aktie bei 26,28 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 1 000 USD in die Fifth Third Bancorp-Aktie investierten, hätten nun 38,052 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 648,78 USD, da sich der Wert eines Fifth Third Bancorp-Papiers am 26.11.2025 auf 43,33 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 64,88 Prozent.

Fifth Third Bancorp wurde am Markt mit 28,62 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at