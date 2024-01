NASDAQ Composite Index-Titel First Community Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein First Community Bancorp-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Am 29.01.2023 wurden First Community Bancorp-Anteile via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die First Community Bancorp-Aktie bei 32,14 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 31,114 First Community Bancorp-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 145,61 USD, da sich der Wert einer First Community Bancorp-Aktie am 26.01.2024 auf 36,82 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 14,56 Prozent gesteigert.

Am Markt war First Community Bancorp jüngst 680,54 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at