NASDAQ Composite Index-Titel First Community Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein First Community Bancorp-Investment von vor einem Jahr eingefahren

So viel hätten Anleger mit einem frühen First Community Bancorp-Investment verdienen können.

Vor 1 Jahr wurden First Community Bancorp-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 30,47 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in First Community Bancorp-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 32,819 First Community Bancorp-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der First Community Bancorp-Aktie auf 41,42 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 359,37 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 35,94 Prozent zugenommen.

Insgesamt war First Community Bancorp zuletzt 757,32 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at