Glacier Bancorp Aktie
WKN: 634810 / ISIN: US37637Q1058
|Profitable Glacier Bancorp-Anlage?
|
26.11.2025 16:04:10
NASDAQ Composite Index-Titel Glacier Bancorp-Aktie: Hätte sich eine Anlage in Glacier Bancorp von vor 5 Jahren gelohnt?
Am 25.11.2020 wurde das Glacier Bancorp-Papier via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Glacier Bancorp-Anteile betrug an diesem Tag 43,44 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Glacier Bancorp-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 230,203 Anteilen. Die gehaltenen Glacier Bancorp-Papiere wären am 25.11.2025 9 953,96 USD wert, da der Schlussstand 43,24 USD betrug. Damit wäre die Investition 0,46 Prozent weniger wert.
Der Marktwert von Glacier Bancorp betrug jüngst 5,44 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Aktien in diesem Artikel
|Glacier Bancorp Inc.
|42,66
|-1,34%
