NASDAQ Composite Index-Titel Heidrick Struggles International-Aktie: Die Dividende von Heidrick Struggles International im Detail

Im Zuge der Hauptversammlung von NASDAQ Composite Index-Titel Heidrick Struggles International am 23.05.2024 wurde eine Dividende für das Jahr 2023 in Höhe von 0,60 USD je Aktie beschlossen. Wie aus der Dividendenhistorie hervorgeht, hat sich die Dividende damit nicht verändert. 12,54 Mio. USD werden somit insgesamt an Aktionäre ausgeschüttet. Im Vorjahresvergleich ist die Gesamtausschüttung somit um 0,561 Prozent gestiegen.

Entwicklung der Heidrick Struggles International-Dividendenrendite

Letztlich notierte der Heidrick Struggles International-Titel am Tag der Hauptversammlung via NASDAQ bei 35,81 USD. Der Heidrick Struggles International-Anteilsschein verzeichnet für das Jahr 2023 eine Dividendenrendite von 2,03 Prozent. Somit reduzierte sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich. Damals betrug sie noch 2,15 Prozent.

Tatsächliche Rendite vs. Heidrick Struggles International-Aktienkurs

Im Zeitraum von 5 Jahren hat sich der Heidrick Struggles International-Aktienkurs via NASDAQ 13,54 Prozent verteuert. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Zuwachs von 43,47 Prozent besser entwickelt als der Heidrick Struggles International-Kurs.

Dividendenausblick von Dividenden-Titel Heidrick Struggles International

Basisinformationen zu Dividenden-Titel Heidrick Struggles International

Die Marktkapitalisierung des NASDAQ Composite Index-Unternehmens Heidrick Struggles International beträgt aktuell 725,147 Mio. USD. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Heidrick Struggles International beträgt aktuell 11,27. Der Umsatz von Heidrick Struggles International belief sich in 2023 auf 1,041 Mrd. USD. Der Gewinn je Aktie summierte sich derweil auf 2,72 USD.

Redaktion finanzen.at