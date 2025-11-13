Heidrick & Struggles International Aktie

Heidrick & Struggles International

WKN: 920930 / ISIN: US4228191023

Langfristige Performance 13.11.2025 16:03:46

NASDAQ Composite Index-Wert Heidrick Struggles International-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Heidrick Struggles International von vor 10 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Heidrick Struggles International-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit Heidrick Struggles International-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete das Heidrick Struggles International-Papier bei 28,04 USD. Wer vor 10 Jahren 1 000 USD in die Heidrick Struggles International-Aktie investiert hat, hat nun 35,663 Anteile im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 12.11.2025 2 097,72 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 58,82 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 109,77 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Heidrick Struggles International bezifferte sich zuletzt auf 1,22 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

