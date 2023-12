NASDAQ Composite Index-Titel Heidrick Struggles International-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Heidrick Struggles International von vor 10 Jahren verdient

Vor 10 Jahren wurde das Heidrick Struggles International-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Heidrick Struggles International-Papier bei 17,41 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Heidrick Struggles International-Aktie investiert, befänden sich nun 574,383 Heidrick Struggles International-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 13.12.2023 16 122,92 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 28,07 USD belief. Die Steigerung von 10 000 USD zu 16 122,92 USD entspricht einer Performance von +61,23 Prozent.

Heidrick Struggles International war somit zuletzt am Markt 570,29 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at