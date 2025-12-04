NASDAQ Composite Index-Titel Henry Schein-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Henry Schein-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Henry Schein-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 10 Jahren wurde das Henry Schein-Aktie via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 62,10 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 1 000 USD in die Henry Schein-Aktie investierten, hätten nun 16,103 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Henry Schein-Anteile wären am 03.12.2025 1 173,55 USD wert, da der Schlussstand 72,88 USD betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 17,36 Prozent angezogen.

Zuletzt ergab sich für Henry Schein eine Börsenbewertung in Höhe von 8,44 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at