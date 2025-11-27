Henry Schein Aktie
WKN: 897961 / ISIN: US8064071025
|Henry Schein-Anlage
|
27.11.2025 16:03:44
NASDAQ Composite Index-Wert Henry Schein-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Henry Schein von vor 5 Jahren abgeworfen
Am 27.11.2020 wurde das Henry Schein-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Henry Schein-Papier an diesem Tag 63,68 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1,570 Henry Schein-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 26.11.2025 auf 75,25 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 118,17 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 18,17 Prozent zugenommen.
Henry Schein wurde jüngst mit einem Börsenwert von 8,89 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
